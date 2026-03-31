Calciomercato Lazio | Chi è Valincic: il croato seguito da mezza Serie A

CALCIOMERCATO LAZIO - Il nome di Moris Valincic è tornato di moda dalle parti di Formello. L'edizione odierna del Corriere dello Sport lo accosta ai biancocelesti come profilo alternativo ad Arnau Martinez per la fascia destra, ma già nei mesi scorsi il terzino di proprietà della Dinamo Zagabria era finito sul taccuino della Lazio.

LE PAROLE DELL'AGENTE - Nel mese di dicembre, poco prima di Natale, l'agente Adrian Aliaj aveva svelato l'interesse di molte big della Serie A: "Inter, Milan, Lazio e soprattutto il Napoli sono interessate a Moris, ma nessuno ha ancora fatto un'offerta. Due club hanno detto un mese e mezzo fa che avrebbero voluto chiudere l'affare in inverno e lasciarlo alla Dinamo fino all'estate, come nel caso di Petar Sucic l'anno scorso, ma l'infortunio ha rallentato le cose, si sono fermati a metà lavoro", queste le sue parole. Anche a causa dell'infortunio, a gennaio non se n'è fatto nulla e Valincic è rimasto in Croazia, ma in estate le cose potrebbero cambiare.

IL PROFILO - Valincic è un terzino destro di proprietà della Dinamo Zagabria. Classe 2002, alto circa 1.80 mt e titolare nel suo club: in questa stagione ha collezionato 19 presenze a causa di un infortunio alla caviglia che lo ha tenuto lontano dal terreno di gioco per otto partite, ma quando è disponibile è stato quasi sempre impiegato per tutti i novanta minuti. Nonostante si proponga spesso nei pressi dell'area avversaria, Valincic non incide particolarmente in fase offensiva (appena un assist in stagione).

FUTURO - Al termine della stagione, Valincic sarà pronto per un'altra avventura. Ed è molto probabile che sia in Serie A. La sua valutazione supera i 10 milioni di euro: la concorrenza è alta, ma la Lazio è tra le pretendenti.