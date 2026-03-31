Lazio, Romagnoli e l'incontro con Veron: "Sono cresciuto con lui..."
31.03.2026 19:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Ospite speciale a Formello. Juan Sebastian Veron ha fatto visita al centro sportivo della Lazio incontrando tutta la squadra di Maurizio Sarri, compreso il tecnico. L'ex centrocampista argentino ha parlato con diversi giocatori anche dentro gli spogliatoi prima dell'allenamento. In particolare si è fermato con Alessio Romagnoli, come si vede nel video pubblicto dal club. “Sono cresciuto con lui", ha detto il centrale. "Quando era qua andavo allo stadio. Menomale… mi divertivo almeno (ride, ndr.). Mi è andata bene", ha poi concluso.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.