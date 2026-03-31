Lazio, Veron ricorda Mihajlovic: "Per me è stato un fratello maggiore"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ospite speciale a Formello. Juan Sebastian Veron si è recato in visita nel centro sportivo biancoceleste, nel quale ha avuto modo di incontrare il presidente Lotito, mister Sarri, il suo staff e il gruppo squadra.

In un'intervista concessa ai microfoni di Lazio Style Channel, la Brujita ha ricordato anche il compianto Sinisa Mihajlovic, suo ex compagno proprio alla Lazio. Queste le sue parole:

"Sinisa? Ho avuto la fortuna di conoscerlo, per me è stato un fratello maggiore. Da quando sono arrivato a quando sono andato via sono sempre stato con lui, anche in momenti diversi della mia carriera. È stato un'allegria, una gioia di aver conosciuto una grandissima persona e un calciatore incredibile".