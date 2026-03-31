Ex Lazio | Giannichedda sull'Italia: "Ecco cosa mi aspetto"
Gianluca Giannichedda, ex calciatore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio a poche ore dalla sfida tra Bosnia e Italia. Di seguito le sue parole sul match.
A ZENICA SENZA GOAL LINE TECHNOLOGY - "Assurdo che a questi livelli non si scelga uno stadio adatto. Mi sembra tutto molto strano".
RETEGUI E KEAN AVANTI - "Gattuso ha pensato che Pio entra molto bene, ti dà dinamismo e grinta, quindi pensa che può cambiarla in corsa con lui e punta sui soliti. Si tiene una freccia come cambio".
CHI PUO' FARE LA DIFFERENZA - "Devono fare una grande partita i difensori, mi aspetto dai giocatori di maggiore esperienza internazionale che si prendano la responsabilità".
METTERSI A SPECCHIO - "Se ti metti a specchio, vai dietro a loro. Sei l'Italia, devi dimostrare che hai caratura superiore e devi andare con personalità. Loro devono intimorirti, non devi adeguarti a loro ma dimostrare che sei l'Italia".