Ex Lazio | Giannichedda sull'Italia: "Ecco cosa mi aspetto"

31.03.2026 19:30 di  Simone Locusta   vedi letture
Ex Lazio | Giannichedda sull'Italia: "Ecco cosa mi aspetto"
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© foto di Federico Gaetano

Gianluca Giannichedda, ex calciatore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio a poche ore dalla sfida tra Bosnia e Italia. Di seguito le sue parole sul match.

A ZENICA SENZA GOAL LINE TECHNOLOGY - "Assurdo che a questi livelli non si scelga uno stadio adatto. Mi sembra tutto molto strano".

RETEGUI E KEAN AVANTI - "Gattuso ha pensato che Pio entra molto bene, ti dà dinamismo e grinta, quindi pensa che può cambiarla in corsa con lui e punta sui soliti. Si tiene una freccia come cambio".  

CHI PUO' FARE LA DIFFERENZA - "Devono fare una grande partita i difensori, mi aspetto dai giocatori di maggiore esperienza internazionale che si prendano la responsabilità". 

METTERSI A SPECCHIO - "Se ti metti a specchio, vai dietro a loro. Sei l'Italia, devi dimostrare che hai caratura superiore e devi andare con personalità. Loro devono intimorirti, non devi adeguarti a loro ma dimostrare che sei l'Italia".

Simone Locusta
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.