FORMELLO - Lazio, Cataldi c'è. Attesa per Gila e Basic: Sarri punta il Parma

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

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FORMELLO - Cataldi c'è, è il primo calciatore rientrato dall'infermeria. Fuori dalla sfida con il Sassuolo per una distrazione al polpaccio, si è riunito ieri ai compagni e oggi ha confermato la presenza in gruppo. Danilo, dovesse continuare a dare segnali positivi fino alla vigilia, entrerà in ballottaggio con Patric per il posto in regia. Contro il Parma ci sono possibilità di recupero anche per Gila e Basic, al momento però ancora impegnati in un lavoro differenziato. Lo spagnolo sarà gestito nel prossimo periodo, è alle prese con un'infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio sinistro, a Bologna il dolore l'aveva costretto al cambio dopo nemmeno mezzora. L'appuntamento-obiettivo da tenere in mente è il ritorno di Coppa Italia con l'Atalanta.

Discorso diverso per il croato, ormai ai box da quasi due mesi. Sta smaltendo il problema all'adduttore rimediato nella trasferta con la Juventus (8 febbraio). Ha rinviato continuamente il ritorno, ci riproverà per la prossima giornata, ma si procede con cautela viste le precedenti convocazioni possibili e poi saltate. Sarri, a prescindere, non cambierà le mezzali: Taylor a sinistra e Dele-Bashiru a destra, anche se il nigeriano tornerà a Formello soltanto tra domani (doppia, ore 11 e ore 15) e giovedì.

Si attende il ritorno alla base di tutti i giocatori impegnati con le rispettive selezioni durante le sosta. Motta è l'unico che ha già effettuato il viaggio di ritorno a causa di un trauma contusivo che aveva rimediato prima della chiamata dell'Italia Under 21. Non sembra preoccupare. Sono ancora fuori invece Provstgaard, Isaksen, Marusic, Hysaj, Dele-Bashiru, Dia, Ratkov e Przyborek. Le vere prove tattiche anti-Parma scatteranno solamente tra 48 ore viste le numerose assenze.