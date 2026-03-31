Lazio, consegnati i documenti del Flaminio? Le ultime sullo stadio
La Lazio avrebbe consegnato la documentazione richiesta dal Comune per lo Stadio Flaminio. Secondo quanto riportato da Radiosei, infatti, si ipotizza che la società biancoceleste dovrebbe aver consegnato agli uffici capitolini tutte le carte mancanti e relative al progetto di pre-fattibilità presentato in conferenza stampa a Formello qualche settimana fa. Se queste dovessero essere ritenute congrue, come si legge su radiosei.it, allora potrebbe arrivare l'ok per la Conferenza dei Servizi preliminare.
CSP - Quest'ultima avrebbe una durata di 60 giorni, nel corso del quale il progetto verrebbe reso pubblico, dando la possibilità ad altri potenziali investitori di replicare con la presentazione di un ulteriore progetto che, se ritenuto di interesse pubblico dal Campidoglio, sarebbe preso in considerazione dal Comune stesso.