UFFICIALE | De Zerbi è il nuovo allenatore del Tottenham: il comunicato

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Adesso è ufficiale: Roberto De Zerbi è il nuovo allenatore del Tottenham. Il tecnico italiano è chiamato a sostituire Igor Tudor e risollevare le sorti del club londinese, sempre più a rischio retrocessione. Il Tottenham ha annunciato tramite un comunicato l'ingaggio dell'ex Marsiglia.

"Siamo lieti di annunciare la nomina di Roberto De Zerbi a nuovo allenatore della squadra maschile, con un contratto a lungo termine, subordinato al rilascio del permesso di lavoro.

Roberto ha dichiarato: “Sono felicissimo di entrare a far parte di questo fantastico club calcistico, uno dei più grandi e prestigiosi al mondo.

“In tutte le mie conversazioni con la dirigenza del Club, la loro ambizione per il futuro è stata chiara: costruire una squadra capace di raggiungere grandi traguardi, e farlo giocando un calcio che entusiasmi e ispiri i nostri tifosi. Sono qui perché credo in questa ambizione e ho firmato un contratto a lungo termine per dare il massimo e contribuire a realizzarla.

“La nostra priorità a breve termine è scalare la classifica della Premier League, e questo sarà il nostro obiettivo principale fino al fischio finale dell'ultima partita della stagione. Non vedo l'ora di tornare in campo per gli allenamenti e lavorare con questi giocatori per raggiungere questo traguardo.”

Il direttore sportivo, Johan Lange, ha dichiarato: "Roberto era il nostro obiettivo numero uno per l'estate e siamo molto contenti di essere riusciti a ingaggiarlo ora. È uno degli allenatori più creativi e lungimiranti del calcio mondiale e porta con sé una vasta esperienza ai massimi livelli, inclusa la Premier League", queste le sue parole.

We are pleased to announce the appointment of Roberto De Zerbi as our new Men’s Head Coach on a long-term contract, subject to work permit.



https://t.co/DtXe0YJSlr pic.twitter.com/64tybrOhmr — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) March 31, 2026