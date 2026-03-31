Lazio, Veron ha un messaggio per i tifosi: "Mi porto dentro..."

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© foto di Federico Gaetano

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, l'ex centrocampista biancoceleste Juan Sebastian Veron ha ricordato tutta la passione e la responsabilità che ha sentito nel difendere lo stemma della Lazio, salutando così i tifosi. Di seguito le sue parole.

"Mando un grande saluto ai tifosi della Lazio. Giocare all'Olimpico con 50-60 mila persone è incredibile. Ho vinto lo Scudetto con la Lazio e mi è successo lo stesso con l'Estudiantes, siamo diventati campioni ventiquattro anni dopo l'ultima volta. E poi vincerlo qui, vedere le facce e la gioia dopo tanto tempo e sofferenza... Io sono tifoso dell'Estudiantes e ho visto gli stessi volti dei tifosi. Io ho giocato in squadre importanti a cui sono molto legato, ho sentito tantissima responsabilità nel difendere lo stemma della Lazio e credo di averlo fatto bene. Quando lo fai con serietà, la gente alla fine gli dà il giusto valore. È una cosa che mi porto dentro".