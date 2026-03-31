Nazionali, l’Ucraina batte l’Albania: Hysaj non conclude il match
31.03.2026 22:40 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
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L’Albania ha incassato un’altra sconfitta in questa sosta per le Nazionali. Dopo il ko per 2-0 subito nella gara contro la Polonia che è valsa l’eliminazione dai playoff per la qualificazione al Mondiale, la selezione guidata dal ct Sylvinho ha perso per 1-0 l'amichevole con l’Ucraina. A deciderla è stato Hutsuliak a inizio ripresa. Poco più di un tempo in campo per Hysaj, schierato titolare ma sostituito al 59° minuto del secondo tempo per lasciare spazio a Balliu.
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