Italia, Spinazzola in lacrime: "Ancora non ci credo, il dispiacere è enorme"

Durante la presentazione del “quarto rapporto alla città” il sindaco Gualtieri ha parlato degli stadi di Lazio e Roma. Lotito...

WEBTV PELLEGRINI, L'OBIETTIVO DELLA LAZIO? LO CHIARISCE IN ZONA MISTA In zona mista è intervenuto Luca Pellegrini, che ha avuto modo di commentare la prova della Lazio contro l'Inter, oltre all'obiettivo dei biancocelesti in questa stagione. Ecco le sue parole: Quel gol vi ha impedito di proseguire col vostro piano gara?... In zona mista è intervenuto Luca Pellegrini, che ha avuto modo di commentare la prova della Lazio contro l'Inter, oltre all'obiettivo dei biancocelesti in questa stagione. Ecco le sue parole: Quel gol vi ha impedito di proseguire col vostro piano gara?... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | DALLA GERMANIA: "PER L'ATTACCO SPUNTA TRESOLDI" CALCIOMERCATO LAZIO - Tutti vogliono Nicolò Tresoldi. Anche la Lazio, almeno secondo quanto riportato dal portale tedesco fussballdaten.de, che ha inserito il club biancoceleste tra le squadre interessate al centravanti del Club Brugge. Il classe 2004... CALCIOMERCATO LAZIO - Tutti vogliono Nicolò Tresoldi. Anche la Lazio, almeno secondo quanto riportato dal portale tedesco fussballdaten.de, che ha inserito il club biancoceleste tra le squadre interessate al centravanti del Club Brugge. Il classe 2004...