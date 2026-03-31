Italia, Spinazzola in lacrime: "Ancora non ci credo, il dispiacere è enorme"
L'Italia non andrà al Mondiale. Finiscono ai rigori le possibilità della Nazionale di partecipare alla Coppa del Mondo del 2026. Sbaglia Pio Esposito, poi Cristante, mentre la Bosnia non fallisce alcuna chance dal dischetto. Al triplice fischio, Leonardo Spinazzola è intervenuto ai microfoni di Rai Sport, non nascondendo la propria delusione:
“No, ancora non ci credo che siamo usciti. Usciti in questo modo dopo una partita 90’ in 10, con i denti, l’abbiamo portata ai rigori. Potevamo fare 3-4 gol che potevano chiudere la partita. È veramente un grande dispiacere per noi, per le nostre famiglie, per tutti gli italiani, per i bambini italiani che non vedranno un altro Mondiale a cui non parteciperà l’Italia”.
“Sono episodi, resti in 10 e sapevamo che sarebbe stato molto difficile. Abbiamo avuto 3-4 occasioni. Adesso è inutile parlare, il dispiace è veramente enorme. Ultima chance per alcuni di voi di partecipare al Mondiale? Possiamo togliere il forse, per me sicuramente, ma è per tutta l’Italia che a me dispiace, per tutta”.