Lazio, sorpresa Maldini: cosa c’è scritto nel bilancio
Nella relazione finanziaria semestrale consolidata al 31 dicembre 2025 pubblicata dalla Lazio emerge una situazione particolare che coinvolge Daniel Maldini. L'attaccante era arrivato a gennaio dall'Atalanta, accolto così dal club biancoceleste: “La S.S. Lazio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo, con opzione e obbligo, i diritti del contratto sportivo del calciatore Daniel Maldini, proveniente dall`Atalanta Bergamasca Calcio”.
La semestrale, però, svela altri dettagli per quanto riguarda Maldini: “È stato acquistato a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive di un giocatore per un valore di Euro 0,50 milioni e obbligo di riscatto per Euro 14,43 milioni, con retribuzione fissa pari a Euro 1,17 milioni”. Si parla quindi esclusivamente di obbligo, senza fare riferimento al diritto di riscatto condizionato. Ma qual è la spiegazione?
Stando alle notizie emerse, l'obbligo di riscatto di Maldini scatterebbe in caso di qualificazione europea da parte della Lazio. Non è da escludere però, a questo punto, che siano altre le condizioni, più semplici e quindi forse già raggiunte.