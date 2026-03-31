Lazio, Goldoni non trattiene l'emozione: l'incontro con Veron - FOTO

Veron è tornato "a casa" per un giorno. L'ex giocatore ha fatto visita alla Lazio nel centro sportivo di Formello e ha avuto modo di incontrare vecchi amici, la squadra, lo staff e Sarri. Un momento indimenticabile che Eleonora Goldoni, centrocampista della Women, ha voluto raccontare sui social trattenendo a fatica l'emozione.

La biancoceleste ha potuto incontrare uno dei suoi idoli sin da bambina, ha scattato una foto insieme all'argentino e l'ha poi condivisa sui social. "Ricordo gli occhi di una piccola Leo davanti alla tv a guardare le tue partite. Papà da una parte, mio fratello Nico dall'altra nelle postazioni solite che portavano fortuna...ricordo i tuoi cambi di gioco che ci lasciavano senza parole. Oggi incontrarti è un onore. Perché, in fondo, tu c'eri già all'inizio del mio sogno".

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