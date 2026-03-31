Lazio, De Biasi: "Nella partita contro il Torino ho visto..."

Il Torino dall'arrivo di Roberto D'Aversa sulla panchina (e dall'addio dell'ex Lazio, Marco Baroni) ha trovato nuova linfa. La squadra granata sembrerebbe indossare vesti diverse, più equilibrate, e decisamente più continue nella propria corsa verso una salvezza tranquilla. D'Aversa fin dalla vittoria contro la Lazio ha dimostrato di aver tirato fuori alla propria squadra quella grinta e quella cattiveria che serviva per scatenare una reazione e a confermarlo sono anche le parole di Gianni De Biasi ai taccuini della Gazzetta dello Sport.

"Sicuramente i risultati sono cambiati in maniera importante. Ora c’è da fare una valutazione sul gruppo. Il tema è capirne il valore, se piò fare di più oppure se ciò che è stato ottenuto nell’inizio del mese sia in linea con le sue potenzialità. Ho visto il Torino dal vivo una sola volta, a Verona, e devo dire che nonostante la vittoria non mi aveva impressionato".

"Mi pareva di vedere un potenziale che però non veniva sfruttato fino in fondo. Con questo ovviamente non voglio dire che il demerito fosse di Marco Baroni, non voglio certo gettargli la croce addosso. Nelle ultime quattro partite ho visto delle buone prestazioni. Contro la Lazio e il Parma sono arrivate due vittorie, poi è ‘normale’ che tu possa perdere quando giochi contro il Napoli e contro il Milan".