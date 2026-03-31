Mercato di gennaio, i costi: la semestrale svela quanto ha speso la Lazio
Nella relazione finanziaria semestrale consolidata al 31 dicembre 2025 pubblicata dalla Lazio c’è spazio anche per un’anticipazione sui costi sostenuti dopo quella data e quindi nello specifico durante il mercato di gennaio. Ecco i costi svelati direttamente dal club.
“Sono stati acquistati a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive di quattro giocatori per un valore di Euro 35,63 milioni più premi per Euro 5,50 milioni, Iva esclusa, all'ottenimento di prefissati obiettivi sportivi, con retribuzioni fisse pari a Euro 3,38 milioni” si legge in riferimento agli acquisti di Motta, Taylor, Przyborek e Ratkov.
Questi invece i dettagli della trattativa per Daniel Maldini: “È stato acquistato a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive di un giocatore per un valore di Euro 0,50 milioni e obbligo di riscatto per Euro 14,43 milioni, con retribuzione fissa pari a Euro 1,17 milioni”.