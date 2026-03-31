Lazio, Vocalelli: "Stadio vuoto? Se ho un ristornate vuoto mica la prendo con i clienti!"
31.03.2026 15:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Nel consueto intervento ai microfoni di Radio Radio Alessandro Vocalelli è tornato a parlare della protesta dei tifosi della Lazio che torneranno ad essere assenti in vista della sfida contro il Parma.
"Stadio vuoto? Se ho un ristorante e non entra più nessuno, mica me la prendo con i clienti, anzi! Magari mi farei qualche domanda, mi chiederei perché la gente non entra più nel mio ristorante. Non vado a prendere uno per uno per strada a chiedere perché non viene più, mi chiederei perché il ristorante è vuoto a pranzo e a cena".
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autore
Jessica Reatini
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