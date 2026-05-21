Lazio, gli Ultras rispondano alle parole di Lotito: lo striscione - FOTO
"Sei un cesso che delle parole abusa... Racconta quante volte durante l'anno chiedi scusa!", con questo striscione gli Ultras Lazio hanno deciso di rispondere alle dichiarazioni del patron della Lazio Claudio Lotito.
Nella giornata di ieri, il presidente biancoceleste, ha infatti sparato a zero sui tifosi: "Io non mi devo scusare di niente, se non dei risultati che non sono venuti. Forse all’inizio dell’anno ho delegato troppo, poi ho ripreso la società in mano e i risultati sono venuti. Io faccio pure l’ammortizzatore sociale, ‘sti stronzi sennò con chi si sfogano? Faccio pure il pungiball, Friedkin invece è un fantasma...", questa una parte delle sue dichiarazioni.
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