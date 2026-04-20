Lazio, De Grandis (Sky): "Noslin deve giocare. A Bergamo ripartirei da..."

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, Stefano De Grandis ha detto la sua sulla vittoria della Lazio a Napoli, proiettandosi anche alla sfida di mercoledì contro l'Atalanta, valida per il ritorno della semifinale di Coppa Italia.

NOSLIN - "Sono mesi che dico che Noslin deve giocare, se non lo fai mai giocare dal primo come fa a dimostrare di essere valido? In questo momento non c’è nessuna punta come lui nella Lazio. Non sto dicendo che Noslin è un super cannoniere, ma è l’unico che vedo vivo, tira in porta e attacca la profondità".

NAPOLI - "Non avevo grande fiducia nella Lazio a Napoli, invece è stata una Lazio perfetta sia in fase difensiva che offensiva. La Lazio nel girone di ritorno ha fatto gli stessi punti della Roma, nonostante un mercato insufficiente qualche giocatore valido nella Lazio c’è".

ATALANTA - "A Bergamo confermerei l’undici di Napoli. L’Atalanta ha tanti giocatori che ti possono mettere in difficoltà, De Keteleare, Zalewski e Krstovic stanno giocando molto bene, la vedo comunque favorita".