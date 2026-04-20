Verona, Sogliano può rimanere: offerto il rinnovo di contratto. E la Lazio...
20.04.2026 16:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
A sorpresa, Sean Sogliano può rimanere all'Hellas Verona. Come riportato da Tuttomercatoweb.com, infatti, la società gialloblù avrebbe proposto al direttore sportivo un rinnovo di contratto triennale. Al momento c'è uno stallo: la proposta è allettante, ma lo stesso diesse vorrebbe delle risposte chiare circa il nuovo progetto. Tra dieci giorni è attesa una risposta. Nelle ultime settimane Sogliano era stato accostato a diverse altre squadre di Serie A, come Torino, Napoli, Roma e anche Lazio.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.