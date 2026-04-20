Coppa Italia, Atalanta - Lazio: le voci che racconteranno la sfida
20.04.2026 20:30 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
L'Atalanta ospita la Lazio alla New Balance Arena per la sfida di Coppa Italia, valida per il ritorno dei quarti di finale. L'appuntamento è tra pochi giorni, mercoledì 22 e alle 21 il calcio d'inizio. La partita sarà trasmessa in diretta tv, in chiaro, su Italia 1 e a raccontarla saranno le voci di Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi. In studio, la conduttrice Monica Bertini con Alessio Tacchinardi, Giampaolo Pazzini, Massimo Mauro, Mino Taveri ed Emidio Morganti.
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