DIRETTA | Parma - Lazio Women 1-1, finisce il primo tempo
Serie A Women Athora | 20ª giornata
Domenica 3 maggio 2026, ore 12:30
Stadio Il Noce, Noceto (PR)
PARMA - LAZIO WOMEN 1-1 (11' Prugna (P), 21' Monnecchi (L))
PARMA (3-5-2): Ceasar; Salas, Ambrosi, Cox; Rabot, Gueguen, Uffren, Pondini, Dominguez; Prugna, Redondo. A disp.: Copetti, Kajan, Masu, Lonati, Cardona, Kerr, Distefano, Zamanian, Cissoko, Ferrario, Leskinen, Benedetti. All.: Giovanni Valenti.
LAZIO WOMEN (4-4-1-1): Durante; Baltrip-Reyes, Connolly, D`Auria, Zanoli; Visentin, Castiello, Goloni, Oliviero; Simonetti; Monnecchi. A disp.: Karresmaa, Bacic, Mancuso, Cesarini, Mesjasz, Karczewska, Benoit, Cafferata. All.: Gianluca Grassadonia.
Arbitro: Vittorio Emanuele Teghille (sez. Collegno) ; Assistenti: Gheorghe Mititelu - Vincenzo D'Ambrosio Giordano ; IV Ufficiale: Davide Ammannati; Operatore FVS: Kevin Turra.
Ammonite: 34' Castiello (L)
Espulse: //
Recupero: 3' pt
45'+3 - Termina il primo tempo.
45'+2 - Cross basso di Visentin, Ceasar blocca tutto.
45' - Tre minuti di recupero.
43' - Niente rigore per la Lazio. Il tocco di mano, evidente, viene giudicato non punibile da Teghille.
42' - Altra FVS giocata questa volta dalla Lazio per un tocco di mano in area di Pondini.
35' - Niente rosso: conferma la sua scelta l'arbitro Teghille, punto di contatto basso per l'intervento non pulitissimo di Castiello.
34' - Intervento duro di Castiello su Redondo: ammonita. Il Parma gioca la carta FVS per chiedere il rosso.
30' - Ceasar smanaccia su una palla messa dentro da Oliviero, l'azione continua e la Lazio guadagna un corner.
28' - Ci prova Salas sugli sviluppi della punizione: palla alta.
27' - Potenziale pericolo per la Lazio: contropiede interessante per il Parma che, però, si perde e permette il rientro della difesa biancoceleste. Ferma tutto Zanoli, con fallo secondo l'arbitro.
21' - GOOOOOOL! PAREGGIA LA LAZIO! Bravissima Goldoni a trovare una palla alta che scavalca la difesa del Parma, la più rapida è Monnecchi che si fionda sul pallone e batte Caesar: gara in parità.
16' - Ancora Dominguez dalla sinistra per Redondo: palla alta sopra la traversa.
14' - Primo squillo della Lazio, Monnecchi trova un tiro-cross che viene facilmente respinto da Ceasar.
11' - Parma in vantaggio. Recupero alto delle gialloblu, Redondo appoggia per Prugna che dal limite lascia partire un destro di prima intenzione che scavalca una Durante totalmente immobile.
9' - Buon momento del Parma: Dominguez scarica per Prugna, che appoggia a Pondini. La conclusione viene bloccata senza problemi da Durante.
8' - Ci prova il Parma: cross di Dominguez per Rabot, palla alta sopra la traversa.
6' - Primi minuti a ritmi bassi, le due squadre si studiano senza affondare.
1' - Fischia l'arbitro, inizia il match.
12:30 - Minuto di silenzio in memoria di Alex Zanardi.
12:15 - Circa quindici minuti al fischio d'inizio del match, Grassadonia in emergenza è costretto a schierare una squadra sperimentale viste le tante assenze tra squalifiche (Piemonte) e infortuni (Le Bihan, oltre alle lungodegenti Lundin e Martin).
Buon pomeriggio amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Parma - Lazio Women, gara valida per la ventesima giornata di Serie A. Appuntamento alle 12:30 col calcio d'inizio.