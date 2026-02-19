Lazio, quanti biglietti sono stati venduti per la Coppa? I numeri non tornano
RASSEGNA STAMPA - Almeno 26mila abbonati hanno scelto di non entrare sabato scorso con l'Atalanta, ma il 4 marzo, in Coppa Italia, non verranno conteggiate le tessere stagionali, ma solo i biglietti venduti attraverso la nuova promo pack, che comprende anche la sfida con il Sassuolo.
La vendita in prelazione, attiva fino a lunedì 23 febbraio, è partita ieri a mezzogiorno e, come riporta il Messaggero, ci sono diverse versioni sul numero di tagliandi venduti fino ad ora: secondo quanto filtra dai Lazio Style Store, sarebbero appena un centinaio i tifosi ad aver riscattato il biglietto. Diversa la versione della Lazio, che parla invece di circa 800 tagliandi venduti. Numeri comunque bassi, che confermano il clima di distacco e la forza della protesta.