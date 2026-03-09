Lazio, Castellanos spiega il suo addio: "Me ne sono andato perché..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di (C) Domenico Cippitelli

Valentìn Castellanos sogna il Mondiale con l'Argentina. L'ex attaccante della Lazio, che a gennaio si è trasferito al West Ham per una cifra vicina ai 30 milioni di euro, è intervenuto ai microfoni di TNT Sports per spiegare il motivo che lo ha portato a giocare per gli Irons. Nel corso della sua intervista, infatti, il Taty ha svelato che il suo sogno è quello di approdare negli Stati Uniti con la maglia dell'Albiceleste, spiegando che il suo addio dalla Capitale è avvenuto con la speranza di trovare maggiore visibilità in Premier League.

L'ADDIO DALLA LAZIO - "Mi alleno al West Ham ma penso alla nazionale. Vivo, respiro e penso tutto il giorno alla Nazionale. La mia idea di venire in Inghilterra era perché volevo essere in Premier nell'anno della Coppa del Mondo. Competere qui è importante. Bisogna farsi trovare preparati. Quando è il tuo turno, devi essere in un buon momento. Soprattutto fisicamente e mentalmente per poter competere"

LA COMPETIZIONE - "Se non verrò convocato benvenuto a chi andrà al posto mio. Spero che riesca a dare del suo meglio. Rappresentiamo una maglia pesante. Nella mia posizione è anche difficile trovare spazio perché devi competere con i migliori del mondo. Ci sono Julián (Álvarez, ndr), Lautaro (Martínez)... sono molti i ragazzi che stanno andando bene in Europa".