Lazio, Maldini: "Pedro leggenda. Ecco cosa mi chiede Sarri in campo..."

Daniel Maldini è stato il protagonista di una nuova puntata di "Una Storia di Famiglia", format in onda sul canale ufficiale della Serie A.

Terza generazione dei Maldini, Daniel, ha iniziato al Milan e dopo diversi prestiti a gennaio è sbarcato alla Lazio: "A gennaio io e papà (Paolo, ndr) abbiamo parlato della possibilità che andassi alla Lazio. Ci siamo confrontati sulle scelte ma la decisione è sempre la mia".

Sul ruolo in campo: "Sono sempre stato abituato a giocare come trequartista quindi magari preferisco quel ruolo ma in questo modo di giocare di Sarri mi trovo bene. Sarri mi chiede di scaricare e di attaccare forte la porta e mi lascia abbastanza libero nei movimenti e questo mi fa sentire bene".

Sull'assist a Pedro contro la Juve: “Momento importante soprattutto per la squadra sono contento, spero solo di fare molti altri assist e gol. Pedro è una leggenda, solo il fatto di allenarsi con lui alza l’asticella di tutta la squadra. Aspettiamo solo il suo ritorno".

Infine sugli obiettivi: "Mi concentro sull’obiettivo collettivo, voglio aiutare la squadra, poi le cose arriveranno da sole".

