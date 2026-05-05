Serie A, Simonelli: "Derby alle 12.30? Possibilità per vedere la gara in Oriente"
A margine dell’evento ‘Merger & Acquisition Summit 2026. Italians Do It Better: il sistema Italia tra imprese, istituzioni e Made in Italy nella nuova competizione globale’ il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli ha parlato anche della decisione di far disputare il derby tra Roma e Lazio alle 12.30.
"Per la questione diritti la difficoltà è sugli stadi: basta guardare lo stadio di Firenze. Come si fa a guardare una partita con uno stadio in quelle condizioni? Sempre sui diritti, c’è il problema c’è il problema degli orari, perché le partite alle 20:45 non possono essere viste in Oriente, per esempio. Tra due settimane ci sarà il derby di Roma alle 12:30: al di là dei motivi per cui si gioca a quell’ora, c’è la possibilità positiva che la partita venga vista in Oriente”.
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