NEWS | Si è spenta a 78 anni Emma Bonino

Si è spenta a 78 anni Emma Bonino, leader di +Europa che, dal pomeriggio del 7 settembre era ricoverata al Santo Spirito. A darne notizia è Più Europa con una nota: “Emma ci ha lasciati ma non ci lascerà mai”. Nata a Bra, in provincia di Cuneo, il 9 marzo del 1948 nel 1975 si era iscritta al Partito Radicale ed è stata tra le protagoniste... <<< EMMA BONINO >>>

autore Jessica Reatini Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide jessicareatini