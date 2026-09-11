NEWS | Si è spenta a 78 anni Emma Bonino
11.09.2026 10:25 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Si è spenta a 78 anni Emma Bonino, leader di +Europa che, dal pomeriggio del 7 settembre era ricoverata al Santo Spirito. A darne notizia è Più Europa con una nota: “Emma ci ha lasciati ma non ci lascerà mai”. Nata a Bra, in provincia di Cuneo, il 9 marzo del 1948 nel 1975 si era iscritta al Partito Radicale ed è stata tra le protagoniste... <<< EMMA BONINO >>>
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