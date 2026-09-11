Calciomercato Lazio | Icardi conta le offerte, Fabiani aspetta Gattuso
RASSEGNA STAMPA - C’è ancora il nome di Mauro Icardi nell’elenco dei calciatori svincolati. L’argentino continua ad aspettare prima di scegliere la sua nuova squadra, determinato a sposare il progetto migliore non soltanto dal punto di vista economico. Non mancano del resto pretendenti, alle quali si è aggiunto con serietà anche l’Olympiacos negli ultimi tempi.
Tra le squadre avvicinate a Icardi c’è stata a lungo anche la Lazio: l’argentino è stato per diverse settimane al centro delle voci soprattutto vista l’idea di Lotito di tentare un colpo a effetto per rinforzare l’attacco dove poi è arrivato Pinamonti. Proprio la presenza dell’ex Sassuolo sembrerebbe di fatto escludere oggi la possibilità di vedere l’ex Inter in biancoceleste.
In realtà, secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Messaggero, Icardi rappresenterebbe ancora un’idea per la Lazio. Un’idea in stand-by, però: l’arrivo di Pinamonti e l’investimento fatto per portarlo a Formello frenano le chance di vedere l’argentino in biancoceleste, sia per non mettere pressione all’ex Sassuolo che per evitare di minare la serenità dello spogliatoio. Se l’attacco dovesse però continuare a rimanere a secco, allora la pista potrebbe riaprirsi. Fabiani, in tal senso, secondo il quotidiano sarebbe pronto a un nuovo tentativo al primo cenno di Gattuso. Una difficile idea in stand-by, appunto, più che una vera pista concreta.