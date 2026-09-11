Lazio - Milan, la chiamata del tifo organizzato: "Sabato tutti a Formello!"
Non saranno presenti all'Olimpico nel big match contro il Milan ma i tifosi della Lazio vogliono, prima della gara far sentire tutto il loro supporto alla squadra e a mister Gattuso.
Per questo, il tifo organizzato, ha dato appuntamento a tutti i supporter alle 15.00 a Formello per accompagnare la squadra fino all'Olimpico. Di seguito il comunicato: "Per far sentire il nostro supporto alla squadra ed al mister diamo appuntamento a tutti i Laziali al cancello di Formello sabato alle ore 15:00 per accompagnare con moto e scooter il pullman della squadra dal campo di allenamento fino a ponte Milvio da lì poi ognuno di noi tornerà a vedere la partita ad un pub o a casa con gli altri fratelli Laziali".
"La contestazione continua, come continua il nostro supporto alla squadra ed al mister lontani dall’Olimpico.
Avanti laziali!"
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