Udinese-Lazio, Tavares svela il retroscena: "coinvolto" anche Zaccagni
11.09.2026 13:35 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Nel match program alla vigilia della sfida contro il Milan, Nuno Tavares ha parlato anche della vittoria conquistata con l'Udinese, svelando un retroscena che coinvolge Zaccagni e che rappresenta la forza dello spirito di squadra. Ecco le sue parole:
"È stata molto positiva la risposta che siamo riusciti a dare dopo aver subito il gol. Anche 10, in campo, sentivo che avevamo ancora le gambe per continuare a correre e per riuscire a ribaltare la partita. A un certo punto, dopo il gol, ho guardato Zaccagni e lui ha guardato me, e abbiamo annuito come per dire: 'Sì, la ribaltiamo. Lo spirito della squadra, così come i giocatori che sono entrati, ci hanno aiutato tantissimo ed è stato fondamentale per la nostra vittoria":
autore
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.