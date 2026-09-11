Udinese-Lazio, Tavares svela il retroscena: "coinvolto" anche Zaccagni

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Nel match program alla vigilia della sfida contro il Milan, Nuno Tavares ha parlato anche della vittoria conquistata con l'Udinese, svelando un retroscena che coinvolge Zaccagni e che rappresenta la forza dello spirito di squadra. Ecco le sue parole:

"È stata molto positiva la risposta che siamo riusciti a dare dopo aver subito il gol. Anche 10, in campo, sentivo che avevamo ancora le gambe per continuare a correre e per riuscire a ribaltare la partita. A un certo punto, dopo il gol, ho guardato Zaccagni e lui ha guardato me, e abbiamo annuito come per dire: 'Sì, la ribaltiamo. Lo spirito della squadra, così come i giocatori che sono entrati, ci hanno aiutato tantissimo ed è stato fondamentale per la nostra vittoria":