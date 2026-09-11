NEWS | La fondazione Sinner e UNICEF insieme: un aiuto per più di 100mila bambini

La Fondazione Jannik Sinner e UNICEF Italia hanno firmato un accordo biennale di collaborazione per sostenere il diritto all’istruzione di quasi 100.000 bambine e bambini che vivono in contesti di crisi umanitarie e conflitti. La partnership nasce dalla visione comune della Fondazione di Sinner e dell’UNICEF secondo la quale l’istruzione... <<< SINNER E UNICEF >>>

autore Jessica Reatini Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide jessicareatini