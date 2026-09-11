Lazio, Gattuso: "I tifosi sono coerenti, spero che la situazione si risolva"

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Ai microfoni di Dazn, per il media day dedicato alle televisioni, il tecnico della Lazio Gennaro Gattuso ha parlato dell'inizio di stagione sulla panchina biancoceleste. In particolare ha espresso il suo pensiero sulla contestazione dei tifosi e sullo stadio Olimpico pressoché vuoto nelle partite in casa. Di seguito le sue parole.

"Vedere l'Olimpico pieno è un mio sogno, è surreale entrare in campo, sembra di essere tornato in pieno Covid. Io l'ho vissuto, ero al Napoli. Lo stadio è bellissimo, vederlo tutto vuoto... non è facile, questo è il mio sogno. Non solo al derby, ma di vederlo pieno. Ci ho allenato e giocato tante volte, so che atmosfera c'è. Però bisogna rispettare la decisione. Il calcio senza tifosi non è calcio: spero che un giorno tutto questo finisca e di toccarlo con mano, perché vorrebbe dire che sono ancora qua. Poi i tifosi sono persone coerenti, hanno deciso di fare questa roba e non voglio entrare nel merito. È gente coerente, che sta seguendo una linea e noi possiamo solo che lavorare, riuscire a fare più risultati possibili e sperare che tutto questo si possa sistemare".