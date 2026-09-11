Lazio, Bisignani: "Lotito dovrebbe ascoltare i tifosi. La disponibilità c'è..."

RASSEGNA STAMPA - "Come giudica l'apertura al dialogo da parte del tifo organizzato?", è la domanda rivolta a Luigi Bisignani. Che sulle colonne de Il Tempo ha risposto parlato proprio della gestione della Lazio da parte del presidente Lotito e richiamando le recenti dichiarazioni del direttore sportivo Fabiani. Di seguito le sue parole.

"Dai tifosi organizzati arriva un'apertura che Lotito farebbe bene a non far cadere. La disponibilità a sedersi esiste, hanno detto, a condizione che il presidente riconosca pubblicamente le proprie responsabilità di fronte a una contestazione ormai così plebiscitaria che coinvolge non solo il tifo organizzato ma istituzioni e decine di migliaia di tifosi in Italia e all'estero. Fabiani ha il merito di aver richiamato la necessità del dialogo. I tifosi sostengono però che un suo precedente tentativo sia stato bloccato dalla società. Sarebbe utile chiarire anche questo, perché la fiducia si ricostruisce dando seguito alle parole.

Sul Tempo lo abbiamo ricordato: chiedere scusa — il tema della prima delle nostre dieci domande rivolte al Presidente — è un atto di nobiltà e richiede coraggio. Per un presidente che richiama tanto spesso i valori cristiani, dovrebbe essere un linguaggio familiare. Raccolga dunque questa disponibilità, risponda alle domande rimaste aperte e indichi impegni concreti. La squadra ha peraltro ben capito il significato della protesta. Nessuno può pretendere che anni di contestazioni ed una protesta così civile si risolvano in una conferenza stampa con il solito inutile soliloquio. Il Tempo, con il direttore Capezzone, è sempre pronto ad aprire un tavolo responsabile".