Calciomercato Lazio, Cardone: "Gattuso prende tempo con Lotito per Icardi"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Anche Giulio Cardone, intervenuto sempre ai microfoni di Radiosei, ha fatto il punto della situazione sulla Lazio, con un'attenzione particolare al calciomercato degli svincolati e, soprattutto, a Mauro Icardi. Ecco le parole del giornalista di Repubblica:

“Icardi? Le perplessità di Gattuso riguardano lo spogliatoio e il giocatore queste perplessità le conosce bene. Icardi le dichiarazioni di Gattuso (ha detto che ha grandi qualità ma si deve capire se può essere funzionale, ndr), le ha recepite bene. Chiaro che se Pinamonti è quello della girata fulminea vista contro Genoa è un conto, se è quello evanescente di Udine è un altro e a questo punto un ragionamento si potrebbe fare sull’attaccante. Credo che Gattuso abbia preso tempo con Lotito, Fabiani è con il tecnico, è il presidente che sta andando sulla pista Icardi. La questione è assolutamente aperta.

Poi bisogna fare i conti, non si può escludere che venga di nuovo bloccato il mercato a gennaio, e un contratto come quello di Icardi sarebbe pesante. La Lazio sta allestendo al rosa per tutto l’anno e lo dimostra la mossa Leite, preso con tre centrali.

La notizia positiva di queste ore è che Patric è di nuovo in gruppo, magari dopo la sosta torna a disposizione”.