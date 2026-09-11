WOMEN | Ufficiale il calendario della 1ª di Serie A: quando gioca la Lazio
11.09.2026 13:30 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
Terminerà nei prossimi due weekend la Serie A Women’s Cup, già finita per la Lazio Women dopo l’eliminazione in una fase a gironi che ha comunque mandato ottimi segnali alla squadra di Grassadonia.
Con l’ultimo weekend di settembre arriverà anche l’inizio del campionato di Serie A Women, che per i colori biancocelesti partirà dal Fersini dove la Lazio Women ospiterà il Parma, già affrontato con successo in Women’s Cup.
Proprio in vista della prima giornata di Serie A Women, sul sito della FIGC è stato reso noto il calendario delle gare che daranno il via al campionato. La Lazio Women esordirà come detto contro il Parma in casa con fischio d'inizio fissato per sabato 26 settembre alle ore 15:00. La gara sarà trasmessa su Dazn.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.