Lazio, Brozovic raggiunge Romagnoli? Vicino l’accordo con l’Al Sadd

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© foto di Federico De Luca 2023

La sua presenza nell’elenco dei calciatori svincolati aveva portato qualcuno a immaginare la possibilità di un contatto con la Lazio per rinforzare il centrocampo di Gattuso. L’idea, però, è naufragata sul nascere: impensabile vedere Marcelo Brozovic a Formello.

Il croato, infatti, chiedeva un ingaggio da 6 milioni netti a stagione più un bonus di 2 milioni alla firma: cifre totalmente irraggiungibili per la Lazio, che si è quindi subito chiamata fuori anche soltanto dall’ipotesi di portare avanti un reale tentativo per vedere Brozovic a Formello. E, ora, il centrocampista sembra a un passo dal trovare una nuova squadra.

Secondo quanto riportato da Winwin e ripreso poi da Tuttomercatoweb, infatti, su Marcelo Brozovic si sarebbe fiondato l’Al Sadd. La squadra qatariota, che da qualche giorno ha in rosa anche Alessio Romagnoli, sarebbe vicina a trovare un accordo con il centrocampista: le parti starebbero discutendo le questioni economiche, con una fumata bianca data come vicina. Niente Lazio, quindi, ma la possibilità di giocare con chi i colori biancocelesti li ha indossati e li conosce molto bene.