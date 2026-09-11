Breda: "La Lazio si è ricompattata dopo la Coppa Italia. E con Frattesi..."

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© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, Roberto Breda ha parlato dell'inizio di campionato e del percorso di Roma e Lazio, al momento entrambe a punteggio dopo tre giornate pieno insieme all'Inter. Di seguito le sue parole: "La Roma sta dando prove di forza importanti, ha vinto anche senza Malen. Lui e Lautaro sono gli attaccanti più forti. Ma tutte le squadre di Gasperini in generale migliorano. Questa Roma è tanta roba. Alla Lazio sono stati in silenzio, dopo la Coppa Italia hanno avuto la capacità di ricompattarsi e sono partiti bene in campionato. Poi hanno messo al centro del progetto Frattesi, che aveva grande voglia".