Milan, Amorim: "Lazio aggressiva e organizzata. Gattuso? Un esempio per noi"

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

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Il tecnico del Milan, Ruben Amorim, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita all'Olimpico contro la Lazio, in programma domani alle ore 18, e ha commentato l'attuale condizione della formazione di Gattuso, soffermandosi poi sulla passione e l'aggresività dell'allenatore biancoceleste. Di seguito le sue parole: "La prima cosa da dire su cosa accadrà domani è che affrontiamo una squadra con molto passo e davvero aggressiva. Hanno un'identità chiara: il modo in cui costruiscono il gioco a quattro, i tre centrocampisti... Frattesi è stato un ottimo acquisto, che dà loro molta aggressività nell'ultimo terzo di campo. Poi due esterni davvero bravi con la palla al piede e un nuovo attaccante".

"Sarà quindi una squadra a proprio agio, con tre vittorie alle spalle, e questo dimostra come sia il calcio: hanno perso la coppa e poi hanno iniziato la stagione così forte. È divertente in questo senso. Mi aspetto dunque una squadra molto organizzata e davvero fiduciosa, ma noi siamo pronti".

"Gennaro Gattuso è una leggenda, una leggenda del Milan, e credo che in questo momento rappresenti un'immagine davvero importante per il nostro club e per la nostra squadra: dimostra che il talento non è tutto. La passione che metteva nel giocare a calcio e l'aggressività che aveva sono aspetti che dobbiamo replicare nel nostro modo di giocare. A volte, più che il talento, ciò che ci è mancato negli ultimi anni è proprio quella passione, perché a volte le situazioni si possono risolvere con la passione e con l'impegno. È un ottimo esempio per la nostra squadra e per il momento che stiamo vivendo".