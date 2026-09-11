Lazio, Albertini fissa l’obiettivo: “Se il buongiorno si vede dal mattino…”
11.09.2026 13:45 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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RASSEGNA STAMPA - Lunga intervista rilasciata da Demetrio Albertini sulle colonne della Gazzetta dello Sport, inevitabilmente con Lazio e Milan al centro della discussione.
In vista della gara che lo vedrà indossare le vesti da doppio ex, Albertini si è lasciato andare tra le altre cose anche a un pensiero sugli obiettivi della Lazio di Gattuso.
Queste le sue parole sulla Lazio: “Sulla carta non si gioca la Champions, ma il campo potrà dire altro. Se il buongiorno si vede dal mattino…”.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.