Lazio, il tifo organizzato chiarisce: "Non ci siederemo mai a tavola con Lotito" - VD

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

Il tifo organizzato della Lazio è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per specificare meglio il reale significato delle parole riportate nelle scorse ore, in merito all'eventuale possibilità di svolgere un confronto con Lotito: "Non si perde mai occasione di volerci mettere in bocca e decontestualizzare le parole che diciamo. L'intervento di ieri era molto chiaro e deciso, concluso con una provocazione che era, tra virgolette, una battuta. Allora, partiamo dall'assioma, come dice il presidente: noi a tavola con lui non abbiamo nulla da dirci. Noi a tavola con lui non ci metteremo né ora né mai".

"Il paradosso, la provocazione, o iperbole provocatoria, se la vogliamo definire con tutte le cognizioni e le figure retoriche, stava nello specificare che lui dovendo andare in televisione a chiedere scusa, era un'assurdità. Noi abbiamo fatto una scelta di dignità e di amore. Se noi ci mettiamo a quella tavola è finita la dignità e l'amore nei confronti della nostra gente".