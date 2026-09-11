Lazio - Milan, Rambaudi: "Serviranno attenzione e rispetto. Mi preoccupano..."

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

Roberto Rambaudi è intervenuto ai microfoni di RadioSei per analizzare la partita della Lazio di domani contro il Milan, esprimendosi su come secondo lui i biancocelesti dovrebbero approcciare la sfida. Di seguito le sue dichiarazioni: "Io partirei con Gudmundsson davanti a destra, per valorizzare la squadra. Poi ci sta che l’allenatore confermi l’11 di Udine. Detto che saranno importanti anche i cambi, come abbiamo già visto".

"Il Milan con Cisse al posto di Saelemaekers e Chukwueze al posto di Moreira. Cercherà di rubare palla e ripartire, poi sfrutterà gli esterni con Chukwueze che è un attaccante aggiunto; è lui che in questo avvio gli sta facendo un po’ la differenza. Da quella parte si farà la partita ed è dove la Lazio ha Tavares, Taylor e Zaccagni. Domani serviranno grande attenzione e molto rispetto. Ci sarà predominio del Milan in alcuni momenti, con ripartenze della Lazio. Poi nel secondo tempo la condizione fisica farà la differenza e credo che la Lazio al momento ne abbia di più; devi essere bravo a non prendere gol del primo tempo e poi venire fuori".

"Ramos? Attacca poco la profondità, viene più incontro, cerca di proteggere la palla, aggrapparsi e andare in area per raccogliere i cross. Mi sembra si stia concentrando di più sul far giocare bene la squadra, mi sembra più un attaccante di manovra. Mi preoccupa Cisse che fa le cose con una naturalezza impressionante. Ora lui e Chukwueze sono quelli che stanno facendo meglio. La Lazio deve fare meglio davanti a destra, Isaksen deve diventare ‘giocatore vero".