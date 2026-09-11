Lazio, Gattuso su Frattesi: "Ora è protagonista. Sono contento di..."

Ai microfoni di Dazn, per il media day dedicato alle televisioni, il tecnico della Lazio Gennaro Gattuso ha parlato dell'inizio di stagione sulla panchina biancoceleste, soffermandosi anche sull'arrivo di Davide Frattesi dall'Inter e sul suo impatto in campo. Di seguito le sue parole.

"Con Frattesi ci parlavo spesso, l'ho convocato anche quando non giocava con continuità. Ha una gamba frizzatina quando sta bene, arriva sempre a fari spenti, ha sempre fatto gol importanti. È un ragazzo per bene. L'anno scorso gli ho sempre fatto presente che all'età che ha si deve assumere delle responsabilità, e l'ho convinto portandolo con me. Ora è protagonista, lui stava nella sua comfort zone e gli è scattata la molla. È giusto che abbia fatto una scelta così. Io sono contento di allenarlo, è un ragazzo intelligente che ha voglia di imparare".