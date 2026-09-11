Ex Lazio | Chelsea, Pedro Neto rinnova fino al 2032: il comunicato

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

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Pedro Neto rinnova con il Chelsea fino al 2032. L'ex calciatore della Lazio proseguirà la sua avventua con i Blues e si esprime così dopo la firma sul nuovo contratto: "È un momento incredibile. Da quando sono arrivato, ho sempre sentito che le persone qui mi hanno aiutato molto. Mi sento a casa, sento di voler ottenere di più con il Chelsea. Ho avuto dei bei momenti qui sia come gruppo che individualmente e ora voglio avere più di quei momenti. Sono davvero entusiasta perché penso che possiamo ottenere molte cose insieme".

Di seguito la nota ufficiale del club: "Il Chelsea è lieto di annunciare che Pedro Neto ha firmato un nuovo contratto fino al 2032".