Lazio, Cucchi: "Bellissimo primo tempo, bravi i ragazzi di Gattuso"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Si conclude 2-2 la sfida dell'Olimpico tra Lazio e Milan. Una gara ricca di emozioni in cui la squadra di Gattuso ha dominato il primo tempo, andando sul doppio vantaggio con le reti di Cancellieri e Noslin, mentre quella di Amorim ha reagito nel secondo trovando la rete del pari con la doppietta di Moreira.

Al termine della sfida questa la disamina di Riccardo Cucchi: "La Lazio non riesce a replicare il bellissimo primo tempo. Nel secondo calo dei biancocelesti che arretrano troppo ed esce il Milan che riesce a pareggiare. Nel complesso una bella partita. Bravi i ragazzi di Gattuso".

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.