Lazio, Provstgaard a Dazn: "Sutalo è forte. Tifosi? Siamo abituati..."

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Oliver Provstgaard è intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Lazio - Milan per presentare la sfida. Di seguito le parole del difensore biancoceleste:

"Parliamo spesso con Sutalo, ci siamo allenati insieme e siamo pronti, lui è un ottimo giocatore. Olimpico senza i tifosi? Sarà difficile, sappiamo la situazione. Non è la prima volta, siamo abituati".