Lazio, Provstgaard a Dazn: "Sutalo è forte. Tifosi? Siamo abituati..."
12.09.2026 17:22 di Simone Locusta
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Oliver Provstgaard è intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Lazio - Milan per presentare la sfida. Di seguito le parole del difensore biancoceleste:
"Parliamo spesso con Sutalo, ci siamo allenati insieme e siamo pronti, lui è un ottimo giocatore. Olimpico senza i tifosi? Sarà difficile, sappiamo la situazione. Non è la prima volta, siamo abituati".
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.