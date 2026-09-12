Serie A | Non solo la Lazio: ecco le altre sfide in programma
12.09.2026 11:00 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Prosegue la quarta giornata di Serie A dopo Venezia-Fiorentina di ieri sera, terminata 4-2 per la squadra di Vanoli. Oggi sono in programma altre tre sfide, tra cui quella che coinvolge la Lazio, che dovrà vedersela contro il Milan all'Olimpico a partire dalle 18.00.
Il turno di campionato riprenderà già alle 15.00 con Genoa-Frosinone, mentre questa sera alla New Balance Arena arriverà il fischio dell'arbitro che darà il via ad Atalanta-Cagliari (20.45).
Domani sono in programma altre tre partite, tra cui Sassuolo-Juventus in serata. Ma la giornata si concluerà come di consueto lunedì con altre tre gare, che coinvolgeranno le squadre, ad eccezione del Napoli, impegnate in settimana nel primo turno di Champions: Como, Roma e Inter.
autore
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.