Lazio, Toni: "Gattuso? Gran lavoro, è riuscito a fare gruppo". E sui tifosi...

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© foto di Federico De Luca 2025

Al Due Ponti Sporting Club, in occasione del World Legends Padel Tour, tappa di Roma, l'ex attaccante Luca Toni ha parlato di diversi temi legati alla Serie A. Tra questi si è espresso anche sull'inizio di stagione della Lazio di Gattuso, che ora affronterà il Milan di Amorim. Di seguito le use parole.

"Gattuso? Ha preso talmente una legnata con il Mantova che secondo me si è fatto sentire dentro lo spogliatoio (ride, ndr.). A parte gli scherzi, ha fatto un gran lavoro, non deve essere facile lavorare in una piazza importante come la Lazio, dove i tifosi sono contro la società. Ma Rino è molto bravo in queste cose, è riuscito a fare gruppo con i ragazzi ed è un peccato che in un momento così importante per la squadra purtroppo non abbiano l'affetto dei tifosi. Però quelle sono situazioni che vanno al di là di quello che dico io".