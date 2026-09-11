Milan, Amorim annuncia: "Pulisic giocherà contro la Lazio. Gli altri..."

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© foto di Cristiano Mazzi

Alla vigilia della gara di campionato contro la Lazio, il tecnico del Milan Ruben Amorim ha parlato in conferenza stampa. Oltre a esprimere il suo pensiero sulla squadra di Gattuso, ha rivelato anche le sue possibili scelte di formazione soffermandosi su alcuni singoli. Di seguito le sue parole.

"La trequarti? Ovviamente non dirò chi giocherà. Pulisic si sta allenando bene, sta facendo davvero benissimo. Anche Cisse si sta allenando alla grande. Abbiamo molte opzioni. Hutchinson sta ritrovando la forma migliore per poter giocare. Abbiamo Ruben Loftus-Cheek. E se guardiamo le ultime tre partite, i giocatori entrati dalla panchina hanno cambiato la gara, quindi anche questo è importante. Non dirò chi scenderà in campo, ma la mia sensazione è che saremo una squadra forte. Cisse? Penso che se lo metti in campo, lui gioca. Non importa cosa succeda: che sia in Nazionale o che giochi al fianco di Bastoni e di tutti gli altri compagni di squadra: gioca libero. Per questo è pronto. Ha però bisogno di tempo per crescere. Ho notato una piccola differenza quando ha giocato in trasferta rispetto a quando ha giocato a San Siro: giocare a San Siro è dura. Sono tutti dettagli che deve ancora registrare, quindi diamo tempo a Cisse. Tuttavia, se lo metti ad allenarsi e a giocare con la Nazionale, non si farà intimidire e vorrà il pallone. È pronto per giocare, ma ha bisogno di tempo per diventare il calciatore che può davvero essere. Ha ancora molto da imparare".

"Pulisic? Penso che lo vedrete in campo: non so se partirà titolare o se subentrerà, ma credo che giocherà almeno qualche minuto. È un giocatore che mi piace molto. In questo momento è contrariato perché ha zero minuti giocati, ed è una cosa che amo nei miei calciatori; tuttavia è pronto per scendere in campo. Non dobbiamo dimenticare che ha avuto un infortunio, poi al primo allenamento ha subito un colpo che lo ha rallentato un po', per poi rientrare. Io non posso togliere subito gli altri ragazzi che stanno facendo bene solo per inserire un determinato giocatore, per quanto top player possa essere. Questo è il mio modo di allenare ed è il principio con cui porterò avanti o concluderò la mia carriera. Pulisic è davvero importante per noi. Dopo la pausa per le nazionali ci attenderanno otto settimane con tre partite a settimana: penso che i ragazzi si stancheranno persino di giocare, quindi ci sarà spazio per tutti. È un elemento fondamentale e giocherà molte partite, ma bisogna comprendere la storia e il contesto per capire il perché delle mie scelte. Comunque credo che vedrete Pulisic questo fine settimana e non ne sentirete la mancanza".