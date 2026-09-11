Lazio, Pinamonti sull'obiettivo: "Nello spogliatoio ci siamo parlati..."

Nell'intervista rilasciata a DAZN, Andrea Pinamonti ha risposto anche a una domanda sull'obiettivo stagionale della Lazio e ha svelato di averne parlato con i compagni.

"Sono arrivati molti giocatori importanti. Il gruppo è forte e coeso. Secondo me è una forza che trasmette anche in campo. Quando ci saranno momenti in cui soffrire l'unione è un elemento in più. Non so dove arriveremo, siamo partiti forte. Nello spogliatoio ci siamo aìparlati, la nostra mentalità è di ragionare partita dopo partita. Poi si vedrà".