Immobile: "I tifosi della Lazio fanno la differenza. Gattuso e il mercato..."

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Al World Legends Padel Tour di Roma, in corso al Due Ponti Sporting Club, l'ex attaccante Ciro Immobile ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti del suo ritiro, del momento che sta vivendo la Lazio nel rapporto tra società e tifosi e dell'inizio di stagione dei biancocelesti. Di seguito le sue parole: "Il mio ritiro? Una questione fisica. Ho sempre detto di voler smettere in una condizione in cui non mi trascinavo in campo, non è nel mio DNA giocare e non divertirmi. Nel momento in cui è mancato quello, ho deciso di smettere".

"Mi aspetto di tutto dalla Lazio (ride, ndr.). Hanno fatto un bell'inizio di campionato nonostante i vari problemi. Hanno fatto anche un buon mercato, i giocatori che sono arrivati stanno dando tutto e sono a disposizione di Gattuso. Il campionato ora mi sembra vivo e più divertente. Gattuso è un punto importante, la squadra si è aggrappata a lui per questo inizio nonostante giochino senza pubblico. E so quanto questo conta a Roma".

"Frattesi? Si vedeva che aveva il fuoco dentro, aspettava il momento per tirarlo fuori. In queste prime partite ha fatto lo show, è bello ceh sta facendo divertire i tifosi. Pinamonti? È in Serie A da tanti anni, sono convinto che i suoi gol li farà. L'importante è saper gestire la pressione di Roma che è un po' diversa da quello che ha vissuto in passato lui".

"Tifosi? Quelli della Lazio fanno una differenza enorme. Quando ci sono si fanno sentire, sono importanti e ti danno una spinta in più. Il fattore casa ti porta tanti punti. Così è dura anche dal punto di vista motivazionale, per questo dico che Gattuso sta facendo un grande lavoro. Ai tifosi non ho bisogno di mandare messaggi, conosco bene l'ambiente e il tifoso, che è molto attaccato alla storia e alla maglia. Se portano avanti questa decisione è perché hanno i loro motivi".

"L'addio al calcio all'Olimpico? Ci ho pensato tante volte... (ride, ndr.). Ma purtroppo non si può avere tutto dalla vita. Mi basta anche solo girare per Roma e sentire l'affetto dei tifosi. Nei miei pensieri c'era quello. A Lazio - Milan non ci sarò, ma andrò sicuramente a vedere qualche partita".