Ex Lazio | Immobile e Pedro insieme al World Legends Padel Tour - FOTO

È un evento a fortissime tinte biancocelesti quello del World Legends Padel Tour di Roma, in corso al Due Ponti Sporting Club. Tra i tanti campioni del calcio in campo e non, ci sono anche due grandi ex Lazio. Si tratta di Ciro Immobile e di Pedro, che per l'occasione si sono rincontrati. Entrambi hanno annunciaro il ritiro proprio negli ultimi mesi: lo spagnolo l'ha fatto dopo aver chiuso la carriera nella Capitale, l'ex capitano invece ha dato l'addio a metà agosto mentre si trovava in Francia, al Paris FC. Di seguito lo scatto.

autore Andrea Castellano Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale. ICast03