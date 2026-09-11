Malagò: "Mia elezione in FIGC valida e regolare. Ci deve essere fiducia in Mancini"

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"Non posso che essere tranquillo perché conosco bene la situazione, ma so anche che fa parte del gioco e che c'è sempre qualcheduno che ha delle idee diverse". Parla così il presidente della Figc Giovanni Malagò a margine del suo intervento a 'Il Tempo delle Donne', organizzato dal Corriere della Sera in Triennale Milano, in merito all'elezione da numero uno della Federcalcio italiana.

"Sappiamo benissimo quanto magari è stato osteggiato (il nuovo corso, ndr) prima, durante e subito dopo le elezioni. Adesso c'è un nuovo capitolo, viviamolo con serenità, anche se io credo, a cominciare da voi giornalisti, che avete tutti molto ben chiara la situazione", le ulteriori dichiarazioni riportate dall'ANSA. "Certo che è tutto valido e tutto regolare, ma contrastata da opposizioni. Conosco bene la situazione, però il nuovo corso è stato osteggiato prima delle elezioni, durante le elezioni e subito dopo", ha aggiunto poi dal palco Malagò. "Io sono rappresentante della società civile, faccio tutto questo da volontario e sono eletto, non sono mai stato nominato. Difendo il mondo dello sport e il mondo del calcio".

Sulle convocazioni del ct Roberto Mancini invece il massimo rappresentante della Federcalcio ha dichiarato: "Fiducia ci deve essere e ci manca solo che non ci sia. Mi sembra anche che ci sia energia, positività, poi è tutto da dimostrare sul campo". In seguito, sulla presenza di molti giovani talenti: "Gli italiani non sono poi così tanti numericamente parlando, però stanno facendo molto bene in questo inizio di campionato. E poi ci sono anche italiani di doppia nazionalità, mi fa piacere che hanno scelto di stare con noi".